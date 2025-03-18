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Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı...

Çalışanların banka promosyonunda 130 bin liraya varan rekor rakamlar görülürken, sıra emekliler için yapılacak ‘güncelleme’ye geldi. SGK’nın bankalarla imzalayacağı protokolle en alt tutarlar artacak. Kampanyalarla da bu rakamlar yukarı taşınacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mart 2025
Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı...

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Banka promosyonları hem çalışanlara hem emeklilere ek gelir imkanı sunuyor. Maaşların yatırıldığı bankalar genellikle 3 yıllık dönem için toplu para ödüyor. Özellikle kamuda rekor promosyon rakamları görülüyor. Geçen ay bir banka TBMM çalışanlarına 20 bin liralık puanla birlikte toplam 130 bin lira verirken, bir başka banka da Tuzla Milli Eğitim çalışanlarına 89 bin 500 lira ödeyeceğini açıkladı.

Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı... (AA)Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı... (AA)

NE KADAR ÖDENİYOR?
Çalışanlar için yenilenen anlaşmalarda yüksek rakamlar görülürken, şimdi gözler emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonuna çevrildi. Halen bankalar üç yıllık dönem için 10 bin liranın altı maaşa 5 bin-20 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arası maaşa 8 bin-23 bin, 15 bin-19 bin lira arası maaşa 10 bin-25 bin, 20 bin lira ve üzeri maaşa 12 bin-27 bin lira arası promosyon ödemesi yapıyor. Bazı bankalar taban tutarı verirken, bazıları da belli şartlar karşılığında ödemeleri artırıyor. En yüksek ödemeleri almak için de ek ürünler kullanmak gerekiyor.

Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı... (AA)Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı... (AA)

TABAN TUTAR ARTACAK
Emekliler, promosyon tutarlarının kendileri için düşük kaldığını, yükseltilmesi gerektiğini belirtirken; Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı yeni protokol merakla bekleniyor. Protokolle belirlenecek tutarlar bankaların emeklilere, dul ve yetimlere ödeyeceği en düşük tutarlar olacak. Bankalar emeklilere bu tutarların altında promosyon veremeyecek. İsteyen bankalar, düzenleyeceği kampanyalarla daha yüksek promosyon imkanı sunacak.

Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı... (AA)Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı... (AA)

YENİ KAMPANYALAR GELECEK
Yeni taban promosyon tutarından yararlanmak için sadece 3 yıllık taahhüt vermek yeterli olacak. Ancak bankaların bazıları şartsız bazıları da otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla daha yüksek ödeme vadedecek. Hem en düşük hem en yüksek promosyon tutarları artarken, emeklilerin kazancı büyüyecek.

Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı... (AA)Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı... (AA)

NELER DEĞİŞECEK?
SGK'nın bankalarla yapacağı protokol şunları sağlayacak:
- Maaş dilimleri güncellenecek.
- Bu maaş dilimlerine göre ödenecek en düşük promosyon tutarları belirlenecek.
- Protokolle en düşük promosyon tutarları artarken, rekabetle tavan tutarlar da artacak.
- İsteyen bankalar şartsız ya da belli şartlarla daha yüksek ödeme yapacak.

Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı... (AA)Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı... (AA)

MAAŞA GÖRE ÖDEME ARALIĞI
Mevcut kampanyalar kapsamında maaş dilimine göre alınabilecek promosyon aralığı şöyle:
- 10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-20.000 TL promosyon
- 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-23.000 TL promosyon
- 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000- 25.000 TL promosyon
- 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-27.000 TL promosyon

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