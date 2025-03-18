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Emeklilerin zamlı bayram ikramiyesi için gözler Genel Kurul'da! Düzenleme bu hafta yasallaşacak: Ödeme tarihleri SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak...

Emekliliere verilecek olan zamlı bayram ikramiyesi, bugün Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra da yürürlüğe girecek. 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödemelerin yapılması ihtimali daha yüksek görünüyor. Ödeme tarihleri SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mart 2025
Emeklilerin zamlı bayram ikramiyesi için gözler Genel Kurul’da! Düzenleme bu hafta yasallaşacak: Ödeme tarihleri SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak...

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Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme yasalaşma yolunda. Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Bu hafta yasalaşacak düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra da yürürlüğe girecek.

KİMLER ALACAK?
Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlıyor. Bayram ikramiyesi bu tarihten önce ödenecek. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından, 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödemelerin yapılması ihtimali daha yüksek görünüyor. Ödeme tarihleri SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Bayram ikramiyesi, yalnızca emekli aylığı alanlara değil; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ödeniyor. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

AYNI MİKTARDA OLMAYACAK
Bayram ikramiyesi olarak emeklilere 4 bin lira ödenirken; dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar aylık oranlarına göre ödemelerden yararlanacak. İki ayrı maaş alanlar ise en yüksek ödemeye imkân veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek.

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