Bakanlık haksız rekabete göz açtırmıyor: Bayram öncesi marketlerdeki fiyat denetimi arttırıldı!

Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki marketlerde fiyat denetimi gerçekleştiriliyor. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında ürün fiyat etiketinin olup olmadığını, raf fiyatı ile kasa fiyatının birbirine uyup uymadığını, meyve ve sebze reyonundaki ürünlerin künyesini, fiyat listelerini kontrol ediyor.



Ekipler, denetimler sonucu fiyatlarında haksız artış yaptığı tespit edilen tüm işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 liraya varan idari para cezası uygulandığını belirtti. Ayrıca fiyat etiketi yönünden mevzuata aykırı her ürün için de 3 bin 149 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

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