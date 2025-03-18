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Ara tatil Ramazan Bayramı'yla birleşince turizm hareketlendi: Rezervasyon doluluğu yüzde 70'e ulaştı!

Ramazan Bayramı ve ara tatil turizmi hareketlendirdi. Rezervasyonlarda geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre yüzde 15 artış görülürken, şimdiden yüzde 70 doluluğa ulaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mart 2025
Ara tatil Ramazan Bayramı’yla birleşince turizm hareketlendi: Rezervasyon doluluğu yüzde 70’e ulaştı!

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Bu yıl, okullardaki ikinci dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili birleşti. Öğrenciler 28 Mart Cuma günü ayrılacakları okula ara tatilin ardından 7 Nisan Pazartesi dönecek. Ramazan Bayramı tatili ise 29 Mart'ta arife günüyle başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek.

SEZON ERKEN AÇILACAK
Bu dönemde hem yakınlarına bayram ziyareti yapmak hem de çocukların ara tatilini değerlendirmek isteyenler turizmde hareketlilik oluşturdu.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Bu sene, bayram rezervasyonlarında geçen yıla göre yüzde 15 artış görüyoruz. Her bütçeye uygun fiyat seçenekleri mevcut. Ege'de iki odalı pansiyonlardan 5 yıldızlı otellere kadar, kahvaltı dahil günlük fiyat 2 bin liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bayram tatilinin Nisan ayının başına denk gelmesi, turizm sezonunun erken açılmasına vesile olacak" dedi.

İşler, bayram tatili rezervasyonlarının yüzde 70'e ulaştığını, bayramı yüzde 100 dolulukla geçireceklerini düşündüklerini kaydetti.

ÇEŞME'YE TALEP ÇOK
Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge de bayram ve ara tatil için rezervasyonların artarak sürdüğünü belirtti. Kasım'da başlattıkları erken rezervasyon dönemini yoğun talep nedeniyle erken bitirmek durumunda kalabileceklerini anlatan Belge, "Misafirlerimiz ellerini çabuk tutsunlar. Çeşme'de bu sene yer bulmakta sıkıntı çekebilirler" diye konuştu.

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