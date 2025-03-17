Ramazan yardımı tazminatı artırır! Oruç tutan çalışanların yemek parası kesilir mi? İşte çalışanların hakları

Ramazan ayında çalışanların hakları ve işverenlerin sorumluluklarının neler olduğu merak ediliyor. İşte en çok sorulan soruların yanıtları:

ORUÇ TUTTUĞU İÇİN ÖĞLEN DİNLENME ARASINI KULLANMAYAN İŞÇİ ERKEN PAYDOS YAPABİLİR Mİ?

Günlük çalışma süresine bağlı olarak işçilere ara dinlenmesi verilmesi zorunlu. Ramazan ayı süresince oruç tutan işçilerin çalışma sürelerinde, işçi ve işverenin aralarında anlaşmaları suretiyle değişiklik yapılabilir.

ÇALIŞANLARA ORUÇLU OLUP OLMADIĞI SORULABİLİR Mİ?

Anayasa'nın 24. maddesi gereği hiç kimse dini inanç ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz. Dolayısıyla işverenin işçiye bu yönde bir soru sorması mümkün olmamakla birlikte, işçinin de cevaplaması zorunlu değil. Bununla birlikte işverenin, iş yerinde yemek hizmetleri, vardiya saatleri ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak yönetim hakkının vermiş olduğu düzenlemeler yapmak bakımından bilgi edinmesi mümkündür. Bir işçinin oruç tutması ile ilgili bilgi edinilmesi kişisel veri niteliğinde olduğundan, işverenin bu bilgiyi saklaması gereklidir.

ORUÇ TUTAN ÇALIŞANLARIN YEMEK PARALARI KESİLİR Mİ?

Yemek hizmetinin iş yerinde yemekhanede verilmesi durumunda oruç tutan ve dolayısıyla yemekhanede yemek yemeyecek işçilere ayrıyeten yemek kartı ya da ücreti verilmesi işverenin takdirinde. Ancak iş yeri uygulaması o güne kadar oruç tutan işçilere yemek kartı verilmesi ya da yemek ücreti verilmesi yönündeyse uygulamanın devam ettirilmesi gerekiyor.

RAMAZAN YARDIMLARI TAZMİNATA DAHİL EDİLİR Mİ?

İş yeri kültürü haline gelerek düzenli şekilde yapılan Ramazan yardımlarının (Ramazan kolisi, alışveriş çeki vb.) kıdem tazminatına esas ödemeler kapsamında olduğu değerlendirilmekte. Ramazan kolisi sigorta priminin hesabına dâhil edilmemekte.

İZİN KULLANILIR MI?

Oruç tutan çalışanlar Ramazan'da yıllık izin kullanabilir mi?

Oruç tutan çalışanlar, diğer tüm çalışanlar gibi, hak ettikleri yıllık ücretli izinlerini Ramazan ayında da kullanabilir.

RAMAZAN NEDENİYLE İŞ YERİ KAPATILIP ÇALIŞANLAR YILLIK İZNE ÇIKARTILABİLİR Mİ?

İşveren, belirli koşullar altında iş yerini kapatıp çalışanlarına toplu yıllık izin yaptırabilir. Bununla birlikte, Ramazan süreci tek başına iş yerinin kapatılması ve zorunlu izin kullandırılması için doğrudan bir gerekçe teşkil etmemekte. Bu durum, genel toplu izin esasları çerçevesinde değerlendirilir.