Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Kesme altın dönemi bitti

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuyumcular bundan sonra çekili yani kesme altın satışı yapamayacak.

Yurt dışına çıkarken yanında 25 bin liradan fazla bulundurulmaması kuralı 185 bin liraya yükseltildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belirtilen gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.