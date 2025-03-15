Kesme altın satışı yasaklandı mı? Elinde kesme altını olan ne yapacak?

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Kesme altın fiyatları düşer mi?

Elinde çekili altını olanlar için henüz herhangi bir karar alınmış değil. Kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak kesme altın birikimi olanlar kuyumculara satışı yapılabilir. Ancak satışı olmadığı için kuyumcular hurda niyetine olarak alsa da fiyatlarında düşüş yapabilirler. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.