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Kesme altın satışı yasaklandı mı? Elinde kesme altını olan ne yapacak?

Kesme altın satışlarıyla ilgili önemli bir düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki bu düzenleme ile kesme altın almak veya satmak artık mümkün olmayacak mı? Elinde kesme altını bulunanlar ne yapacak? İşte habere ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 11:49 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 11:49
Kesme altın satışı yasaklandı mı? Elinde kesme altını olan ne yapacak?

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Kesme altın satışlarına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki bu karar kesme altın alım ve satımını tamamen engelliyor mu? Elinde kesme altın bulunanlar ne yapacak? İşte düzenlemenin detayları...

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Kesme altın satışı yasaklandı mı?

Kesme altın satışlarında suistimalleri önlemeye yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen gerçek kişiler haricindekilere, "kesme altın" olarak da bilinen çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

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Elinde kesme altını olan ne yapacak?

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kuyumcular bundan sonra çekili yani kesme altın satışı yapamayacak. Elinde kesme altını olanlar için henüz bir düzenleme duyurulmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kesme altın fiyatları düşer mi?

Elinde çekili altını olanlar için henüz herhangi bir karar alınmış değil. Kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak kesme altın birikimi olanlar kuyumculara satışı yapılabilir. Ancak satışı olmadığı için kuyumcular hurda niyetine olarak alsa da fiyatlarında düşüş yapabilirler. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.

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