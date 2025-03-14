PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

8 aydır yükseliyor: Konut satışları % 29 arttı!

Konut satışlarında tüm zamanların en yüksek ikinci Şubat ayı satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre satışlar, yüzde 20.1 artarak 112 bin 818 oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mart 2025
8 aydır yükseliyor: Konut satışları % 29 arttı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şubat ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.1 artarak 112 bin 818 oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek ikinci Şubat ayı satışı gerçekleşirken, yıllık bazda yükseliş sekizinci aya taşındı. Ocak-Şubat döneminde de satışlar yüzde 29.1 artarak 224 bin 991'e çıktı.

Şubat ayında banka kredili satışlar yüzde 90.1 artarak 16 bin 778 oldu ve toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 14.9 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Şubat ayında 33 bin 784 olurken, ikinci el konut satış sayısı 79 bin 34 olarak hesaplandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Gelin el ele verelim kirli planları çöp sepetine atalım
Avrupa Ligi’ne penaltılarla veda! Rangers - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU
Türk Telekom
TAKVİM yazdı ortalık karıştı: Ece Gürel’in ölümüyle gündem olan ritüellerin fiyatları dudak uçuklattı! Cem Uzan’ın eski eşi de o gruplarda çıktı
İkramiyede Nisan fırsatı | Emekli olmaya hazırlananlar dikkat! Kimler ikinciyi alacak?
CHP’de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu’na ben de varım mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim
Türkiye’den Suriye’ye üst düzey ziyaret: Hakan Fidan, Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şara ile görüştü
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Sözde Alevi şeyhi Selim Narlı’ya gözaltı kararı
Kardeş Payı’nın Hilmi’si Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Son paylaşımları yürek burktu | Başkan Erdoğan’dan taziye
CHP’li Yusuf Özcan yumruklarla kadın darbetti! Bel altı şüphe... Pantolonunun önü neden açıktı?
Ukrayna’da sıcak saatler! Kritik bölge Rusya’ya geçti | Putin’den şartlı ateşkes açıklaması
Başkan Erdoğan’dan hayırda yarışmaya davet! Hattatların Reisi’ni unutmadı Gazzeli yiğitlere sahip çıktı: İyilik Ödülleri sahiplerini buldu
Ermenistan tarihinde bir ilk! Türk basınına konuşan Paşinyan’dan 1915 itirafı: Tarih siyasi bir tercihtir
HDP-DEM’li Selahattin Demirtaş’tan pazarlık mazarlık yapılmadı mesajı: Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürtlerin de devletidir
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda
Suriye’de İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYD’den Teröristan paradigması çöktü itirafı... Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yok
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Antalya maçı 11’ini belirledi
Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...
Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...