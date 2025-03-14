8 aydır yükseliyor: Konut satışları % 29 arttı!

Şubat ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.1 artarak 112 bin 818 oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek ikinci Şubat ayı satışı gerçekleşirken, yıllık bazda yükseliş sekizinci aya taşındı. Ocak-Şubat döneminde de satışlar yüzde 29.1 artarak 224 bin 991'e çıktı.

Şubat ayında banka kredili satışlar yüzde 90.1 artarak 16 bin 778 oldu ve toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 14.9 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Şubat ayında 33 bin 784 olurken, ikinci el konut satış sayısı 79 bin 34 olarak hesaplandı.