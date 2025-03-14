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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: Yüzde 24’e ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ‘Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız’ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mart 2025
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: Yüzde 24’e ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

SIKI DURUŞ KORUNACAK
ABD'deki temasları sırasında Anadolu Ajansı'nın New York ofisini ziyaret eden Karahan, gelecek dönemde politika faizini belirlerken önceliğin dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlamak olacağına işaret ederek, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Yıllık enflasyonun, Mayıs 2024'teki zirvesinden bu yana gerilediğini söyleyen Karahan, "Dezenflasyon sürecinin ilk aylarında görülen düşüşün önemli kısmı, 2023 yazında yaşanan gelişmelerin oluşturduğu baz etkisinden kaynaklanıyordu. Geldiğimiz noktada enflasyondaki düşüşün, baz etkilerinden ziyade sıkı para politikasının da etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığını değerlendiriyoruz. Yılın kalanında da enflasyondaki düşüşte ana eğilimdeki iyileşme etkili olacak" diye konuştu.

FPA MEDAL ÖDÜLÜ ALDI
Merkez Bankası Fatih Karahan'a, Foreign Policy Association (FPA) Medal ödülü verildi. New York'ta düzenlenen törende, Karahan'a, TCMB'nin uluslararası kuruluşlar ve küresel merkez bankalarıyla ilişkileri ve kamuoyunun bilgisini artırmaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, FPA Medal ödülü takdim edildi.


TL'YE İLGİ ARTIYOR
Uygulanan para politikasının Türk lirasında reel değerlenmeye odaklı bir tasarımı olmadığını söyleyen Karahan, "Döviz kurlarının seviyesine ya da değişimine ilişkin herhangi bir hedefimiz bulunmuyor. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, Türk lirasına yönelik ilginin artmasını beraberinde getiriyor. Bu ilginin doğal sonucu olarak da bir yandan rezervlerimiz artarken bir yandan da kurda reel değerlenme oluyor. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, Türk lirasına yönelik ilgiyi destekleyecektir" diye konuştu.

Türk lirası mevduat faizlerinde düşüş ve Türk lirası mevduat ile para piyasası fonlarının stopaj oranlarında artış olduğunu hatırlatan Karahan, "KKM'den çıkışı hızlandıran adımlar attık. Tüm bu gelişmelere rağmen Türk lirasına olan ilginin sürdüğünü görüyoruz. Vadesi gelen KKM hesaplarından Türk lirasına geçişin, dövize geçişe göre daha yüksek olduğu görülüyor." dedi.

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