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ABD ile enerji anlaşması: Diyarbakır Havzası’nda kaya gazı üretilecek!

Dünyanın en büyük kaya gazı ve kaya petrolü üreticisi olan ABD, iş birliği çerçevesinde Türkiye'ye teknik bilgi transferi de sağlayacak. Küresel enerji sektörünün kalbinin attığı ABD'deki CERAWeek 2025'te önemli bir anlaşma imzalandı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mart 2025
ABD ile enerji anlaşması: Diyarbakır Havzası’nda kaya gazı üretilecek!

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Türkiye, ABD ile imzaladığı Ortak Girişim Anlaşması çerçevesinde Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynaklarını geliştirecek.

Dünyanın en büyük kaya gazı ve kaya petrolü üreticisi olan ABD, iş birliği çerçevesinde Türkiye'ye teknik bilgi transferi de sağlayacak. Küresel enerji sektörünün kalbinin attığı ABD'deki CERAWeek 2025'te önemli bir anlaşma imzalandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile imzaladığı anlaşmayla Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynakları geliştirilecek.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirme yapan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "En güncel çevresel ve teknolojik uygulamalarla yürütülecek projede, yerli iş gücünün eğitimi ve teknik bilgi transferi de sağlanacak. Bu iş birliği, Türkiye'nin petrol ve gaz kaynaklarını ekonomimize kazandırma hedefimize katkı sağlayacak" dedi.

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