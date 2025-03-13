Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı artıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Ocak ayına ilişkin Ödemeler Dengesi verileri yeni rekoru ortaya koydu.



Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 144 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 132 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü. Böylece yurt dışından 12 aylık toplam gayrimenkul alımı 2 milyar 175 milyon dolar ile yeni rekora ulaştı. Bu alanda rekor serisi 4 aya çıktı.

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