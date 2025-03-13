Elektrikli araç kredisinde limitler değişti!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli araç kredilerine ilişkin sınırları güncelledi. Buna göre, fiyatı 2.5 milyon liraya kadar olan elektrikli araçların yüzde 70'i tutarında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.



Düzenleme öncesinde, 1.6 milyon liralık yerli elektrikli otomobillerin yüzde 70'i tutarında 48 ay vade ile kredi kullanılabiliyordu. BDDK, düzenleme ile söz konusu kredi limitlerini yüzde 50 ile 66 arasında değişen oranlarda artırmış oldu. Düzenleme sadece yerli üretim elektrikli otomobilleri kapsayacak.

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