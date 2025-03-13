Bakanlık fahiş fiyat uygulayanlara karşı harekete geçti!

Ulaştırma Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs bileti ücretlerine ilişkin fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, "Denetimlerde tarafımıza bildirilen ücretlerin uygulanıp uygulanmadığını denetliyoruz. Firmalar, belirlenen fiyatları yüzde 30'a kadar indirebilir ancak üzerinde satış yapamaz. Üzerinde yapılan her satış, fahiş fiyat uygulamasına giriyor ve cezai müeyyide uygulanıyor" dedi.

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