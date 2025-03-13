PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bakanlıktan açıklama geldi: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesini 4 bin liraya yükselten düzenlemenin Meclis maratonu bugün başlarken, Bakan Işıkhan ‘Meclis’ten geçer geçmez ödeme yapacağız’ dedi. Ödeme tarihi 24-28 Mart olarak bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mart 2025
Bakanlıktan açıklama geldi: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilerin bayram ikramiyelerini artıracak düzenlemenin TBMM maratonu başlıyor. Bayram başına 3 bin lira olan ikramiyeyi 4 bin liraya yükselten düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Önümüzdeki hafta da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla da ikramiye tutarı 4 bin lira olarak uygulanmaya başlanacak. Ardından da ilk bayram ikramiyesinin takvimi belirlenecek ve hak sahiplerine ödeme yatırılacak.

ÖDEMEYE HAZIRIZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, "SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. Açıklanan emekli ikramiyesinde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağının sorulduğu Bakan Işıkhan, "Rakam netleşti zaten, güncelleme söz konusu değil" cevabını verdi.

NE ZAMAN YATIRILACAK
Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşması beklenirken, ödeme de büyük ihtimalle 24-28 Mart tarihleri arasında yapılacak. Tam tarihi SGK duyuracak. Emeklilere 4 bin lira ödenirken, vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişi, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira alacak. Annesinden ya da babasından ölüm aylığı alana da yüzde 25 aylık oranı üzerinden bayram başına bin lira ödenecek.

Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılacak. 2 aylık alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.

Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li belediyeler DHKP/C’ye para akıtmış! İtirafçı deşifre etti! Grup Yorum konseri, piknik, örgütle iltisaklı sinema filmi...
Ukrayna’da 30 gün ateşkes: ABD heyeti Moskova’ya gidiyor! Putin askeri üniforması ile Kursk’a gitti
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Donald Tusk’la ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! Polonya ile ticaret hedefi 15 milyar dolar
Tatil yaklaştı bilet fiyatları fark attı: Fazla ücret ödemek istemeyenler o güne dikkat!
Gabriel Sara’ya hücum! Sheffield United Brezilyalı yıldızın transferi için planlar yapıyor
Siber Güvenlik Kanunu TBMM’de kabul edildi! Veri çalana saldırı yapana af yok: 8 yıldan 12 yıla kadar hapis
Ece Gürel olayında şok detaylar! Sezer Gürel de mi spiritüel işlerle ilgileniyor?
Sarıyer’de İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan’dan Polonya Başbakanı Donald Tusk’a mektup hediyesi: Barış ve dostluğun simgesi
İran lideri Hamaney Trump’ın çağrısını reddetti: Savaş tek taraflı olmaz
Başkan Erdoğan Polonya Başbakanı Donald Tusk’ı kabul etti
Başkan Erdoğan’dan İmralı heyetine yeşil ışık: Randevu isterlerse veririm | DEM Parti başvuruyu yaptı
İmamoğlu dün ikrar ediyordu bugün inkar! Yıllardır Doğu Akdeniz hikayesiyle delil kararttı: 2018’deki sözleri foyasını ortaya çıkardı
Zamanlama manidar: Gazete Duvar kapanma kararı aldı
Fenerbahçe’den dev transfer! Aynı takımdan 2 imza
Hedef çeyrek final! Mourinho Rangers maçı 11’ini belirledi
Ankara Suriye ile YPG-SDG arasındaki imzaya nasıl bakıyor? Mehmetçik Suriye’de kalmaya devam edecek
Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10’da zirveye koşuyor! 2.238’lik farkla...
Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...