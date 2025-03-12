Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış için düğmeye basılırken, ilk ödeme tarihi de yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta TBMM'den geçerek yasalaşması beklenen, bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde verilecek ikramiye ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Milyonlara ikramiye zamanı: Emekliler dikkat! Kim, ne kadar alacak? TAKVİM merak edilen tüm detayları açıklıyor (AA)



KİMLERE İKRAMİYE ÖDENECEK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.



AYLIK BAŞVURUSU YAPANLAR DA ALACAK MI?

Bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı bağlanmış olanlar ikramiye alabiliyor. Ramazan Bayramı'nın son günü 1 Nisan'a denk geldiğinden, Nisan'da aylık bağlananlar da ilk ikramiyeden yararlanabilecek. Nisan ve Mayıs'ta aylık başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

Milyonlara ikramiye zamanı: Emekliler dikkat! Kim, ne kadar alacak? TAKVİM merak edilen tüm detayları açıklıyor (AA)



DUL VE YETİMLERE NASIL YANSIYACAK?

Emeklilere bayram başına 4 bin lira ödenirken, dul ve yetimler bu tutardan hisseleri oranında yararlanacak. Vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişi, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira alacak. Annesinden ya da babasından ölüm aylığı alana da yüzde 25 aylık oranı üzerinden bayram başına bin lira ödenecek.



İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA NE KADAR ÖDENECEK?

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılacak.

Milyonlara ikramiye zamanı: Emekliler dikkat! Kim, ne kadar alacak? TAKVİM merak edilen tüm detayları açıklıyor (AA)



İKİ AYLIK ALANLARA NE ÖDENECEK?

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında 4 bin lira ödenecek. Emekli aylığıyla birlikte iş göremezlik ödeneği alanlara da 4 bin lira verilecek.



BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ikramiye ödemesini başvuru gerekmeksizin yapıyor.



KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

Milyonlara ikramiye zamanı: Emekliler dikkat! Kim, ne kadar alacak? TAKVİM merak edilen tüm detayları açıklıyor (AA)



NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye de bu tarihten önce verilecek. Ödeme büyük ihtimalle 24-28 Mart tarihleri arasında yapılacak. Tam tarihi SGK duyuracak. İkinci ikramiye de 6-9 Haziran tarihlerindeki Kurban Bayramı öncesinde yatırılacak. Büyük bir ihtimalle 2-5 Haziran tarihleri arasında ödeme yapılacak.

Milyonlara ikramiye zamanı: Emekliler dikkat! Kim, ne kadar alacak? TAKVİM merak edilen tüm detayları açıklıyor (AA)



Emekli aylığı: 4.000 TL

Ölüm aylığı (% 75): 3.000 TL

Ölüm aylığı (% 50): 2.000 TL

Ölüm aylığı (% 25): 1.000 TL

2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...

Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...