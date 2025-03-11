2025 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi yapılacak mı?

Ekonomistler, Mart 2025'teki FOMC toplantısında FED'in faiz oranlarında bir değişiklik yapmayacağı öngörüsünde bulunuyor. Bu durum, özellikle faiz indirimi bekleyen yatırımcılar için hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak, FED'in enflasyon hedeflerine ulaşma yolunda temkinli bir duruş sergilemesi faiz oranlarını mevcut seviyede tutma ihtimalini güçlendiriyor.

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Fed Başkanı Powell, para politikası kararları için daha fazla netlik aradıklarına işaret etti

Powell, Chicago Üniversitesi Booth İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen 2025 ABD Para Politikası Forumu'nda ekonomik görünüme dair değerlendirmede bulundu.

Artan belirsizlik seviyelerine rağmen ABD ekonomisinin iyi bir yerde olmaya devam ettiğini anlatan Powell, iş gücü piyasasının sağlam olduğunu ve enflasyonun yüzde 2'lik uzun vadeli hedefe yaklaştığını ifade etti.

Powell, ekonominin sağlam bir hızla büyüdüğünü ancak hanehalkı ve işletmelerle yapılan son anketlere göre ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığını aktardı.

Birçok göstergenin iş gücü piyasasının sağlam ve genel olarak dengede olduğunu gösterdiğini aktaran Powell, bugün açıklanan istihdam raporuna ilişkin, "İşsizlik oranı düşük kalmaya devam ediyor. Ücret artışının ılımlı seyretmesi ve iş gücü arzı ile talebinin daha dengeli hale gelmesiyle iş gücü piyasası önemli bir enflasyonist baskı kaynağı olmaktan çıktı." dedi.