Teklif TBMM’ye sunuldu: Emekliye her bayram 4 bin TL! Kime, ne kadar ve ne zaman ödeme yapılacak? Torbada neler var?

Yaklaşık 16.6 milyon emekli, dul ve yetimin merakla beklediği bayram ikramiyesi belli oldu. Emeklilerin bayram başına 3 bin lira olan ikramiyesi, yüzde 33.3 artışla 4 bin liraya yükseltilecek. Böylece emekliler iki bayramda 8 bin lira alacak. Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek.

Teklif TBMM'ye sunuldu: Emekliye her bayram 4 bin TL! Kime, ne kadar ödeme yapılacak? (AA)

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek düzenlemenin yasalaşmasının ardından, büyük ihtimalle 24-28 Mart tarihleri arasında ilk ödeme yapılacak. Emekliler ikinci 4 bin liralık ödemeyi de Haziran ayı başında, Kurban Bayramı'ndan önce alacak. Tam tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.

Teklif TBMM'ye sunuldu: Emekliye her bayram 4 bin TL! Kime, ne kadar ödeme yapılacak? (AA)

DUL VE YETİMLER NE ALACAK?

Yeni ikramiyeden dul ve yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında yararlanacak. Yüzde 75 ölüm aylığı olana bayram başına 3 bin, bu yıl toplam 6 bin lira verilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana da Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 2'şer bin lira, toplam 4 bin lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı olan da bayram başına bin lira, iki bayramda toplam 2 bin lira alacak. İki ayrı dosyadan aylık alana ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye yatırılacak.

Örneğin, hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden aylık alan kişiye, kendi emekliliği kapsamında ödeme gerçekleştirilecek.

Teklif TBMM'ye sunuldu: Emekliye her bayram 4 bin TL! Kime, ne kadar ödeme yapılacak? (AA)



TORBADA NELER VAR?

TBMM'ye sunulan torba kanun teklifinin içerisinde ulaşımdan doğum yardımına kadar pek çok düzenleme de var:

Teklif TBMM'ye sunuldu: Emekliye her bayram 4 bin TL! Kime, ne kadar ödeme yapılacak? (AA)



BİLETSİZ TAŞIYAN YANDI

Biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Teklif TBMM'ye sunuldu: Emekliye her bayram 4 bin TL! Kime, ne kadar ödeme yapılacak? (AA)



DOĞUM YARDIMI ARTIYOR

Daha önce duyurulan doğum yardımı artışına ilişkin düzenleme de teklife eklendi. Teklife göre Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak. Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek.



PERFORMANS PRİMİ

DHMİ personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar 'DHMİ performans primi' olarak ödenecek.

Teklif TBMM'ye sunuldu: Emekliye her bayram 4 bin TL! Kime, ne kadar ödeme yapılacak? (AA)



CEZA ÖDEMEDEN ÇIKIŞ YOK

Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara ilişkin olarak tatbik edilen cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden bu araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek.