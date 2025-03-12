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Euro kaç TL, 1 Euro ne kadar? 12 Mart bugün Dolar, Euro fiyatları!

Altın ve döviz kuru değişiklikleri, hem iç piyasada hem de uluslararası düzeyde takip ediliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar bugün de devam ederken, yatırımcılar, iş dünyası profesyonelleri ve vatandaşlar, Dolar ve Euro gibi önemli para birimlerinin değerindeki son değişimleri merakla izliyor. Peki Euro neden yükseliyor? İşte döviz kurundaki son durum.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 09:30 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 09:33
Euro kaç TL, 1 Euro ne kadar? 12 Mart bugün Dolar, Euro fiyatları!

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Piyasalar, Euro'nun Türk Lirası karşısında yeni bir zirveye ulaşmasıyla hareketlendi. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi, tarihindeki ilk kez 40 TL seviyesini geçti ve Euro'nun değeri 40,0080 TL'ye kadar yükseldi. Bu rekor, döviz piyasasında büyük bir etki oluştururken, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 12 Mart Euro ne kadar oldu? İşte güncel Euro kuru.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

EURO NEDEN YÜKSELİYOR?

Euro'nun Türk Lirası karşısında tarihi zirvesine ulaşması, son haftalarda dikkat çeken gelişmelerin bir sonucu olarak gerçekleşti. Almanya'dan gelen önemli bir haber, Euro'nun yükselişini tetikleyen faktörlerden biri oldu. Almanya'daki siyasi partiler, 500 milyar euro büyüklüğünde bir altyapı fonu kurma ve askeri harcamaları artırma kararı alarak borçlanma sınırlarını gevşetmeye karar verdiler. Bu gelişme, Euro'nun değer kazanmasına yol açtı. Ayrıca, Euro/dolar paritesi de bu hafta yüzde 3'ün üzerinde artışla 1,072'ye kadar yükseldi ve Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

12 MART EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 39,9054 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 39,9164 TL olmuştur.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

12 MART DOLAR NE KADAR?

1 Dolar güncel alış fiyatı 36,5925 TL olurken doların satış fiyatı ise 36,6025 TL oldu.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

12 MART STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 47,2778 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 47,5148 TL olmuştur.

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