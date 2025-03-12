Euro kaç TL, 1 Euro ne kadar? 12 Mart bugün Dolar, Euro fiyatları!

Piyasalar, Euro 'nun Türk Lirası karşısında yeni bir zirveye ulaşmasıyla hareketlendi. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi, tarihindeki ilk kez 40 TL seviyesini geçti ve Euro'nun değeri 40,0080 TL'ye kadar yükseldi. Bu rekor, döviz piyasasında büyük bir etki oluştururken, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 12 Mart Euro ne kadar oldu? İşte güncel Euro kuru.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

EURO NEDEN YÜKSELİYOR?

Euro'nun Türk Lirası karşısında tarihi zirvesine ulaşması, son haftalarda dikkat çeken gelişmelerin bir sonucu olarak gerçekleşti. Almanya'dan gelen önemli bir haber, Euro'nun yükselişini tetikleyen faktörlerden biri oldu. Almanya'daki siyasi partiler, 500 milyar euro büyüklüğünde bir altyapı fonu kurma ve askeri harcamaları artırma kararı alarak borçlanma sınırlarını gevşetmeye karar verdiler. Bu gelişme, Euro'nun değer kazanmasına yol açtı. Ayrıca, Euro/dolar paritesi de bu hafta yüzde 3'ün üzerinde artışla 1,072'ye kadar yükseldi ve Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.