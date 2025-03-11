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Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper: Bilançomuz "yatırım yap" diyor

2029’a kadar net aktif değerini 20 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen Sabancı Holding’in CEO’su Cenk Alper, ‘Yatırım yap diyen bir bilançomuz var’ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper: Bilançomuz yatırım yap diyor

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Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, 2024 sonu itibarıyla banka dışı yatırım harcamalarının toplam gelirlerine oranını 5 yıl öncesine göre yüzde 13.5'e çıkardıklarını belirterek, "2029'da ise bu oranı yüzde 15-20 aralığına çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün 10 milyar dolar seviyesinde olan holding net aktif değerimizi 2029'a kadar yüzde 100'lük artışla 20 milyar dolar seviyesine çıkartmak istiyoruz" dedi.

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Çimsa'nın İrlanda'da satın aldığı Mannok Holdings DAC'ın üretim tesisinde değerlendirmelerde bulunan Alper, Sabancı Holding olarak yatırım döneminin içinde olduklarını, bunu söyleyebilmelerine imkan tanıyan çok güçlü bir bilançolarının bulunduğunu söyledi.

Alper, 2024 yıl sonu itibarıyla net borç/ FAVÖK oranının 1.4 olarak gerçekleştiğini kaydederek, "Bu, bize çok ciddi bir manevra kabiliyeti sağlıyor. Diğer yandan, önemli bir nakit pozisyonuna sahibiz. Şirketlerimizin yarattığı değerden, operasyonel nakit akışımızdan memnunuz. 2024 sonu itibarıyla nakit pozisyonumuz, 12.4 milyar lira. Sakıp Sabancı'nın dediği gibi, 'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var" şeklinde konuştu. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisinin arttığını gördüklerini vurgulayan Cenk Alper, "Herkes enflasyonla mücadelenin adımlarını bekliyor" ifadesini kullandı.

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