Dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Dul ve yetim bayram ikramiyesi 2025 ödeme takvimi!

Dul ve Yetim Bayram İkramiyesi Tutarı Ne Kadar Olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu, bayramlarda dul ve yetimlere yönelik ikramiye ödemeleri yapmaktadır. Mevcut durumda 3 bin TL olan bayram ikramiyelerinin, 2025 yılı için artması bekleniyor.

Zamlı İkramiye Beklentileri:

Yüzde 15.75 Zammı: Geçen yılki gibi, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 15.75'lik zam oranı ile bayram ikramiyesi 3 bin 472 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Yuvarlama ile bu tutar 3 bin 500 TL'ye çıkarılabilir.

