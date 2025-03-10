Kadraj Galeri Kadraj İkon Dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Dul ve yetim bayram ikramiyesi 2025 ödeme takvimi!

Dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Dul ve yetim bayram ikramiyesi 2025 ödeme takvimi!

Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken milyonlarca emekli ve dul yetim maaşı alan vatandaşlar 2025 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini ve ikramiye tutarlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zammın duyurulmasıyla birlikte dul ve yetimlerin alacağı bayram ikramiyeleri de gündemdeki yerini aldı. Peki dul ve yetim ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuya dair son hesaplamalar.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 08:46
Dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Dul ve yetim bayram ikramiyesi 2025 ödeme takvimi!

2025 yılı Ramazan Bayramı öncesinde dul ve yetimlere yönelik bayram ikramiyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.

Dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Dul ve yetim bayram ikramiyesi 2025 ödeme takvimi!

Dul ve Yetim Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihi: 2025 Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart tarihinde kutlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bayram ikramiyelerinin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Dul ve yetim bayram ikramiyesi 2025 ödeme takvimi!

Bu tarihlerde dul ve yetim bayram ikramiyelerinin de ödenmesi öngörülüyor.

Dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Dul ve yetim bayram ikramiyesi 2025 ödeme takvimi!

Kesin ödeme tarihleri ve detayları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya SGK tarafından açıklanacak. Ödemeler emekli maaşı alanların tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.

Dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Dul ve yetim bayram ikramiyesi 2025 ödeme takvimi!

Dul ve Yetim Bayram İkramiyesi Tutarı Ne Kadar Olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu, bayramlarda dul ve yetimlere yönelik ikramiye ödemeleri yapmaktadır. Mevcut durumda 3 bin TL olan bayram ikramiyelerinin, 2025 yılı için artması bekleniyor.

Zamlı İkramiye Beklentileri:

Yüzde 15.75 Zammı: Geçen yılki gibi, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 15.75'lik zam oranı ile bayram ikramiyesi 3 bin 472 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Yuvarlama ile bu tutar 3 bin 500 TL'ye çıkarılabilir.