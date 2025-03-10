Dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Dul ve yetim bayram ikramiyesi 2025 ödeme takvimi!
Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken milyonlarca emekli ve dul yetim maaşı alan vatandaşlar 2025 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini ve ikramiye tutarlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zammın duyurulmasıyla birlikte dul ve yetimlerin alacağı bayram ikramiyeleri de gündemdeki yerini aldı. Peki dul ve yetim ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuya dair son hesaplamalar.
Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 08:46