İş kurana geliştirene KOSGEB desteği!

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere destek sağlanıyor. İş Kurma Desteği'nde başvurusu kabul edilenlere kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmelere 10 bin, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş işletmelere 20 bin lira destek veriliyor.



Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi ya da birinci derece şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin lira ilave ediliyor. Personel giderleri desteği kapsamında ise destek başlangıç tarihinden itibaren işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 gün ve üzeri olduğu her yıl için bir aylık brüt asgari ücretin işverene maliyet tutarı kadar destek sağlanıyor. İş Kurma Desteği kapsamındaki destekler geri ödemesiz olurken, destek oranı da yüzde 100.



FAİZ-KOMİSYON YOK

İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek veriliyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ekleniyor.



Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine destek sağlanıyor. Geri ödemeli destekler için faiz ve komisyon uygulanmıyor. İşletmelerin geri ödemeleri 36 ayın sonunda başlıyor. İş Geliştirme Desteği'nde bu yılın ilk başvuruları 31 Mart'a kadar alınacak.



GİRİŞİMCİ BAŞINA 2 MİLYON TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Destek kapsamında geçtiğimiz yıl açtığımız çağrılar sonrasında bin 631 projeye 2.2 milyar 200 milyon lira kaynak sağladık. 2025 yılı birinci dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025."

DESTEKLENECEK PROJELER NASIL BELİRLENİYOR?

Uygun bulunan başvurular sektörlerine göre ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından atanıyor.



Başvurular kurullarda görev alan KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendiriliyor.



Kurul değerlendirmesinden sonra oluşan puanlama sonucu, yapılan sıralamada ülke genelinde ilk bin ve kendi ilinde ilk 6'ya giren başvurular jüri değerlendirilmesine sevk ediliyor.

İllerde; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan jüriler tarafından başvurular değerlendiriliyor.



Kurul ve jüri değerlendirilmeleri sonucunda oluşan puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3'e giren başvurular desteklenmeye uygun bulunuyor.