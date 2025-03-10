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Hazine ve Maliye Bakanlığından "döviz kuru" yalanına sert tepki: "Sayın Bakanımıza ait ifadeler değildir"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir gazetede çıkan haberi yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bakan Şimşek: “Tek haneli enflasyona kadar döviz kuruna destek yok” başlığı Sayın Bakanımıza ait ifadeler değildir." denildi.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 10:48
Hazine ve Maliye Bakanlığından döviz kuru yalanına sert tepki: Sayın Bakanımıza ait ifadeler değildir

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir gazetede çıkan haberi yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması (Sosyal medya)Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması (Sosyal medya)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ekonomim Gazetesi'nde manşet üstü verilen Bakan Şimşek: "Tek haneli enflasyona kadar döviz kuruna destek yok" başlığı Sayın Bakanımıza ait ifadeler değildir.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, 7 Mart 2025 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına katılmış, ihracatçılarımızın gündeme getirdiği konuları dinlemiş ve kapsamlı yanıtlar vererek karşılıklı istişarelerde bulunmuştur.

Söz konusu toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda döviz kuruna ilişkin Sayın Bakanımıza atfedilen ve haberde yer verilen değerlendirmeler doğru değildir.

Sayın Bakanımız, ihracatçıların kura ilişkin sorularına verdiği yanıtta; döviz piyasasının sağlıklı işlemesi için oynaklığı dengeleyici adımlar atıldığını ve enflasyon beklentileri çipalanana kadar aşırı dalgalanmalara izin verilmeyeceğini ifade etmiştir. Uygulanan para politikasının özünün Türk Lirası'nın değerlenmesine odaklanmadığını belirten Sayın Bakanımız, Türk Lirasına artan ilginin doğal olarak kurda reel bir değerlenme oluşturduğunu vurgulamıştır.

Bu çerçevede, basına kapalı bir toplantının içeriği bağlamından koparılarak çarpıtılmış, gerçeği yansıtmayan ifadeler yer verilmiş ve verilen mesajların doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberle kamuoyu yanıltılmıştır.

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