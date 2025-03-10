Rekabet Kurumu’ndan perakende sektörüne soruşturma! Listede BİM, Şok ve Migros var

Rekabet Kurumu perakende sektörüne yönelik soruşturma başlattı. Zincir marketler BİM , Şok ve Migros Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamayla soruşturmaları duyurdu.

BİM (Takvim.com.tr)

BİM KAP'A BİLDİRİM YAPTI



BİM'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."