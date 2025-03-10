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Rekabet Kurumu'ndan perakende sektörüne soruşturma! Listede BİM, Şok ve Migros var

Rekabet Kurumu perakende sektörüne yönelik soruşturma başlattı. Zincir marketler BİM, Şok ve Migros Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamayla soruşturmaları duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 11:17 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 11:17
Rekabet Kurumu’ndan perakende sektörüne soruşturma! Listede BİM, Şok ve Migros var

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Rekabet Kurumu perakende sektörüne yönelik soruşturma başlattı. Zincir marketler BİM, Şok ve Migros Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamayla soruşturmaları duyurdu.

BİM (Takvim.com.tr)BİM (Takvim.com.tr)

BİM KAP'A BİLDİRİM YAPTI

BİM'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

ŞOK (Takvim.com.tr)ŞOK (Takvim.com.tr)

ŞOK'A İKİ SORUŞTURMA

Şok'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Rekabet Kurulu, Şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Migros (Takvim.com.tr)Migros (Takvim.com.tr)

MİGROS'TAN AÇIKLAMA

Migros'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Rekabet Kurulu, Şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir

BİM'E 1,3 MİLYAR TL CEZA KESİLMİŞTİ

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz günlerde yerinde incelemenin zorlaştırılması ya da engellenmesi gerekçesiyle BİM'e 1,3 milyar TL'lik bir ceza kesmişti.

İncelemeyi engelleyene af yok: Rekabet Kurulundan BİMe 1,3 milyar TL idari para cezası!İncelemeyi engelleyene af yok: Rekabet Kurulundan BİMe 1,3 milyar TL idari para cezası!

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