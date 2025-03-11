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Ar-Ge merkezleri 57 şehre yayıldı

Türkiye'de geçen yıl, 69 yeni AR-GE merkezi belgesi verildi, böylece yıl sonu itibarıyla faaliyette olan merkez sayısı bin 330'a yükseldi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
Ar-Ge merkezleri 57 şehre yayıldı

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Türkiye, sanayi üretimini sürdürülebilir ve yüksek katma değerli hale getirmek amacıyla kritik sektörlerde AR-GE ve inovasyonu teşvik ediyor. Geçen yıl 69 yeni AR-GE merkezi belgesi verildi, böylece yıl sonu itibarıyla faaliyette olan merkez sayısı bin 330'a yükseldi.

Bu merkezlerde destek personeli dahil 86 bin 413 kişi görev yapıyor. Geçen yıl Nevşehir ve Kastamonu'da ilk AR-GE merkezleri kuruldu. Böylece, bu merkezler ülke genelinde 57 şehre yayılmış oldu. Ülke genelindeki AR-GE merkezlerinde 66 bin 466 proje tamamlandı.

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