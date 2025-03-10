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Almanya'daki grev sonrası THY'nin bazı seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya bugün için planlanan bazı seferlerinin ülkedeki grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, biletli yolcuların uçuşlarını THY'nin internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 10:38 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 10:38
Almanya’daki grev sonrası THY’nin bazı seferleri iptal edildi

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Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya bugün için planlanan bazı seferlerinin ülkedeki grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Almanya'da grev (AA)Almanya'da grev (AA)

SEFERLER KARŞILIKLI OLARAK İPTAL EDİLDİ

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Almanya'da bugün yapılacak havalimanı yer personeli grevi nedeniyle Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen ve Münih seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, biletli yolcuların uçuşlarını THY'nin internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

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