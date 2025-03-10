Online alışverişte kokulu sipariş!

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Akan ve Öğretim Görevlisi Dr. Rıza Sadıkzade, online alışveriş sürecini yöneten firmaların, kokulu ve kokusuz şekilde gönderdiği ürünlerin, tüketiciler üzerindeki duygusal tepkisini ölçmeye yönelik bir araştırma yaptı.

Tüketicilerin kokulu ve kokusuz ürün ambalajına olan beyin sinyali ve heyecanlanma seviyesi tepkileri ölçüldü. Dr. Rıza Sadıkzade, araştırmanın, kokulu gelen siparişlerin kokusuza göre tüketicilerin uyarılma tepkisini yüzde 90 artırdığına yönelik sonuç verdiğini söyledi.

Bu sonuçları anketlerle de desteklediklerine dikkati çeken Dr. Sadıkzade, "Kokuların, firmaların tercih edilmesinde büyük etkiye sahip olduğunu ortaya koyduk" şeklinde konuştu.