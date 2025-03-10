Elden kiranın cezası çok! Kira denetimleri hız kazandı | Ev sahiplerine takip

Bazı ev sahiplerinin vergi ödememek ya da az ödemek için evi boş gösterdiği ya da mevcut kira ödemelerinin bir kısmını elden almak istediği gibi şikayetler üzerine harekete geçildi. Kira denetimleri hız kazandı.

Bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden gerçekleştirenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Ayrıca bir takvim yılı içerisinde 20 milyon liraya kadar ceza kesilebilecek.