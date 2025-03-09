Washington’da endişe var! Tarım dışı istihdam şubatta beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin istihdam raporunu açıklarken ülkede moraller bozuldu. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam şubatta 151 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin 159 bin kişi artacağı öngörülüyordu. Bu dönemde sağlık hizmetleri, finansal faaliyetler, ulaştırma ve depolama ile sosyal yardım sektörlerinde istihdam artarken, federal hükümet istihdamı azaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin geçen yılın aralık ayı verisi yukarı yönlü, bu yılın ocak ayı verisinde aşağı yönlü revizyona gidildi.