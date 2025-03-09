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Washington'da endişe var! Tarım dışı istihdam şubatta beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mart 2025
Washington’da endişe var! Tarım dışı istihdam şubatta beklentilerin altında kaldı

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ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin istihdam raporunu açıklarken ülkede moraller bozuldu. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam şubatta 151 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin 159 bin kişi artacağı öngörülüyordu. Bu dönemde sağlık hizmetleri, finansal faaliyetler, ulaştırma ve depolama ile sosyal yardım sektörlerinde istihdam artarken, federal hükümet istihdamı azaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin geçen yılın aralık ayı verisi yukarı yönlü, bu yılın ocak ayı verisinde aşağı yönlü revizyona gidildi.

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