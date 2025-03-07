Başkan Erdoğan talimatı verdi! Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak? İşte en güçlü formül

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya gelerek ikramiyeyi masaya yatırdı. Toplantıda çeşitli formüller ele alındı, bunların etki analizi detaylı şekilde değerlendirildi.

İkramiyede artış için Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Vedat Işıkhan ve Abdullah Güler'in hafta sonunda bir kez daha bir araya gelebileceği belirtiliyor. İkramiyede artış formüllerinin Başkan Erdoğan'a da sunulacağı, kararın verilmesinin ardından düzenlemenin pazartesi günü TBMM'ye sunulması planlanan torba yasa teklifine eklenebileceği kaydediliyor.