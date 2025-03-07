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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak? İşte en güçlü formül

Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış için çalışma başlatıldı, formüller de masaya yatırıldı. Çalışmalar sürerken, düzenlemenin pazartesi günü TBMM’ye sunulması planlanan torba yasa teklifine eklenmesi bekleniyor. Peki ne kadar artış olabilir? İşte detayları…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 22:46 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 23:02
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak? İşte en güçlü formül

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Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesinde önemli viraja girildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ikramiyede artış çalışması başlatıldı.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya gelerek ikramiyeyi masaya yatırdı. Toplantıda çeşitli formüller ele alındı, bunların etki analizi detaylı şekilde değerlendirildi.

İkramiyede artış için Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Vedat Işıkhan ve Abdullah Güler'in hafta sonunda bir kez daha bir araya gelebileceği belirtiliyor. İkramiyede artış formüllerinin Başkan Erdoğan'a da sunulacağı, kararın verilmesinin ardından düzenlemenin pazartesi günü TBMM'ye sunulması planlanan torba yasa teklifine eklenebileceği kaydediliyor.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

Teklifin hafta içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bir sonraki hafta da TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Teklif TBMM'de kabul edilerek yasalaştıktan sonra Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak, ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

İŞTE EN GÜÇLÜ FORMÜL

İlk ödeme de Ramazan Bayramı öncesinde, büyük ihtimalle 24-28 Mart tarihleri arasında yapılacak. Emekliler yeni ikramiye tutarını merakla beklerken, üzerinde en çok durulan formülün 'bayram başına ödemenin bin lira artırılarak 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesi' şeklinde olduğu konuşuluyor.

İkramiyenin 4 bin liraya yükseltilmesi halinde emeklinin alacağı tutar yüzde 33.3 artırılmış olacak. Emekliler iki bayramda 8 bin lira alacak. İkramiyeden dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlanacak. Eğer ikramiye 4 bin lira yapılırsa yüzde 75 ölüm aylığı olana bayram başına 3 bin, bu yıl toplam 6 bin lira verilecek.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana da ikramiye 4 bin liraya çıkarsa Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 2'şer bin lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı olan da bu formül hayata geçirilirse bayram başına bin lira, iki bayramda toplam 2 bin lira alacak. İki ayrı dosyadan aylık alana ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye yatırılacak.

Örneğin, hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden aylık alan kişiye, kendi emekliliği kapsamında ödeme gerçekleştirilecek. Emekliler ikinci ikramiyeyi de Haziran ayı başında Kurban Bayramı öncesinde alacak.

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