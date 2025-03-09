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Van-Tahran yolcu treninin ilk seferi yarın! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Van’dan Tahran’a ilk tren seferinin yarın gerçekleşeceğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu proje, Türkiye'nin demiryolu taşımacılığında uluslararası iş birliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır.” şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 13:45 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 13:57
Van-Tahran yolcu treninin ilk seferi yarın! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Demiryolları ile yapılan görüşmeler neticesinde Van-Tahran yolcu treninin seferlerine yeniden başladığını duyurdu.

VAN-TAHRAN TREN SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR (Takvim.com.tr)VAN-TAHRAN TREN SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR (Takvim.com.tr)

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye ile İran arasındaki demiryolu iş birliği, bölgesel ulaşımın güçlenmesi ve turizm hareketliliğinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Van-Tahran treninin yeniden seferlere başlaması hem ekonomik hem de kültürel bağları daha da kuvvetlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Van-Tahran yolcu treni seferlerine yeniden başlıyor

VAN-TAHRAN TREN SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR (Takvim.com.tr)VAN-TAHRAN TREN SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR (Takvim.com.tr)

HAFTADA İKİ KEZ KARŞILIKLI SEFERLER DÜZENLENECEK
İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek olan tren, 7 adet 40 kişi kapasiteli kuşetli vagondan oluşacak ve haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak.

Söz konusu trenin bugün Tahran'dan hareket edeceğini, Van'dan ise Tahran'a gitmek üzere 10 Mart Pazartesi günü yola çıkacağını belirten Uraloğlu, "Van-Tahran Yolcu Treni pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan, Van'dan ise pazartesi ve perşembe günleri hareket edecek. Yolcularımız, 22 saatlik keyifli bir seyahati demiryolu konforunda gerçekleştirecekler." dedi.

VAN-TAHRAN TREN SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR (Takvim.com.tr)VAN-TAHRAN TREN SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR (Takvim.com.tr)

2019-2020 ARASINDA YAKLAŞIK 10 BİN YOLCU TAŞIDI
Bakan Uraloğlu, Van-Tahran treninin iki ülke arasındaki turistik faaliyetlere de önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Van-Tahran Yolcu Treni'nin çalıştığı 2019 ve 2020 yılında pandemi nedeniyle seferleri ara verilene kadar yaklaşık 10 bin yolcu taşıdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu proje, Türkiye'nin demiryolu taşımacılığında uluslararası iş birliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır." şeklinde konuştu.

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