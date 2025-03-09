Esnaf kredisine nasıl başvurulur? Şartlar neler? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Özellikle Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanan destek kredilerinde önemli değişiklikler yapıldı. Peki, esnaf kredisi limiti ne kadar oldu?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı (Fotoğraf: AA)

ESNAF KREDİSİ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda, esnaflar için yeni kredi limitlerini açıkladı:

Esnaf ve sanatkarlar için kredi limiti 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.

İşyeri ve ticari araç edinme kredisi limiti 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıldı.

Sıfır araç alımına ek olarak, 0-5 yaş arası ikinci el araçlar da kredi kapsamına dahil edildi.

Bu düzenlemeyle, esnaf ve sanatkarların işlerini genışletme ve yeni işyeri edinme süreçleri daha da kolaylaştı.

ESNAF KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2025

Esnaf ve sanatkarlara yönelik finansman maliyetlerinde de önemli bir indirim yapıldı.

Halkbank tarafından sunulan esnaf kredilerinin faiz oranı yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüldü.

Hazine destekli kredi imkânları artırılırken, TEZKOP kefaletiyle sunulan kredilerin maliyeti de azaltıldı.

Esnaf kredisi faiz oranlarının düşmesi, kredi kullanacak esnafların ödeme yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.