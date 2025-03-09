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Esnaf kredisine nasıl başvurulur? Şartlar neler? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda yaptığı konuşmada esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitlerinin yükseltildiğini ve faiz oranlarının düşürüldüğünü duyurdu. Buna göre, esnaf kredisi limiti 750 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılırken, işyeri ve ticari araç alımına yönelik kredi üst limiti de artırıldı.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 19:15 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 19:15
Esnaf kredisine nasıl başvurulur? Şartlar neler? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

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Özellikle Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanan destek kredilerinde önemli değişiklikler yapıldı. Peki, esnaf kredisi limiti ne kadar oldu?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı (Fotoğraf: AA) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı (Fotoğraf: AA)

ESNAF KREDİSİ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda, esnaflar için yeni kredi limitlerini açıkladı:

Esnaf ve sanatkarlar için kredi limiti 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.

İşyeri ve ticari araç edinme kredisi limiti 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıldı.

Sıfır araç alımına ek olarak, 0-5 yaş arası ikinci el araçlar da kredi kapsamına dahil edildi.

Bu düzenlemeyle, esnaf ve sanatkarların işlerini genışletme ve yeni işyeri edinme süreçleri daha da kolaylaştı.

ESNAF KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2025

Esnaf ve sanatkarlara yönelik finansman maliyetlerinde de önemli bir indirim yapıldı.

Halkbank tarafından sunulan esnaf kredilerinin faiz oranı yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüldü.

Hazine destekli kredi imkânları artırılırken, TEZKOP kefaletiyle sunulan kredilerin maliyeti de azaltıldı.

Esnaf kredisi faiz oranlarının düşmesi, kredi kullanacak esnafların ödeme yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI VE NASIL YAPILIR?

Esnaf kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin belli başı şartları taşıması gerekmektedir:

Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olmak

Vergi levhasına sahip olmak

Kredi notunun uygun seviyede bulunması

Bankalar tarafından talep edilen ek belgeleri sunmak

Başvuru süreci ise şu şekilde işliyor:

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden ya da internet bankacılığı aracılığıyla başvurulabilir.

Kredi başvurusu bankanın değerlendirme sürecine tabidir ve uygun bulunan esnaflara tahsis edilir.

HALKBANK USTA GİRİŞİMCİ ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI

Halkbank, belirli kriterleri sağlayan usta girişimcilere %100 faiz indirimli kredi sunuyor. Bu kapsamda:

1 yıllık ustalık belgesine sahip ve kendi adına işletme kurmuş esnaflar bu krediden yararlanabilecek.

Daha önce KOSGEB faiz destekli kredilerden yararlanmamış olmak gerekmektedir.

Kredi başvurusunda ek teminat ve belge talep edilebilir.

VAKIFBANK TAM ESNAF DESTEK KREDİSİ

Vakıfbank tarafından sunulan TAM Esnaf Destek Kredisi, belirli şartları taşıyan esnaflara otomatik tanım yapılarak sunuluyor. Kampanya kapsamında:

Küçük işletmelere 1 yıl boyunca avantajlı kredi imkanları sağlanacak.

Bankanın belirlediği kredi politikaları doğrultusunda değerlendirme yapılacak.

ZİRAAT BANKASI ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

Ziraat Bankası da esnaf ve sanatkarlara yönelik destek kredileri sunmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla esnaflara yönelik sunulan yeni finansman destekleri şu şekilde:

Esnaf Destek Kredisi kapsamında 1 milyon TL'ye kadar finansman sağlanabiliyor.

Kredi faiz oranları güncellenerek esnafın daha avantajlı şartlarla kredi kullanması sağlandı.

Başvuru yapmak isteyen esnaflar, Ziraat Bankası şubeleri veya internet bankacılığı üzerinden süreci başlatabilirler.

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