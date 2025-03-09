KOSGEB bu yıl işletme kurmak isteyen 8 bin 500 kadına destek verecek!

KOSGEB tarafından, kadınların kendi imkanlarıyla gelir elde etmeleri konusunda bilinçlendirilmeleri, iş gücüne kazandırılmaları ve kadınlar arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla 81 ilde kadın girişimciliğini tanıtmaya ve teşvik etmeye yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Başkanlık, iş kurma aşamasında kadın girişimcilere ilave 10 bin lira destek sağlıyor. Başkanlık, yürüttüğü programlarla geçen yıl 7 bin 41 kadın girişimcinin işletme kurmasına destek olurken, sayının bu sene 8 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor. Kadınların girişimcilik destekleri içinden aldıkları payın da yine bu yıl yüzde 27 olması bekleniyor.