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Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapacak kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonu altın piyasası kapalı olduğu için fiyatlarda değişiklik yaşanmıyor. Serbest piyasada işlemler durduğu için Cuma günü belirlenen son fiyatlar üzerinden kuyumcular alım-satım yapıyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 412 lira seviyesinde seyrediyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın bugün kaç TL? İşte 8 Mart 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 16:01 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 16:01
Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve alım-satım yapacak kişiler tarafından yakından izleniyor. Hafta sonları altın piyasası kapalı olduğu için fiyatlarda değişiklik olmuyor. Serbest piyasada işlemler durduğu için kuyumcular, Cuma günü belirlenen son fiyatlar üzerinden alım-satım gerçekleştiriyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 412 lira seviyesinde bulunuyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 8 Mart 2025 güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Gram Altın
Alış: 3.411,54 TL
Satış: 3.412,12 TL

Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Çeyrek Altın
Alış: 5.631,00 TL
Satış: 5.688,00 TL

Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Yarım Altın
Alış: 11.265,00 TL
Satış: 11.378,00 TL

Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Tam Altın
Alış: 22.190,44 TL
Satış: 22.624,66 TL

Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Cumhuriyet Altını
Alış: 22.457,00 TL
Satış: 22.660,00 TL

Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.157,55 TL
Satış: 3.176,42 TL

Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Not: Fiyatlar anlıktır, değişebilir.

Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

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Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.