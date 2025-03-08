Altın fiyatları son dakika | Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve alım-satım yapacak kişiler tarafından yakından izleniyor. Hafta sonları altın piyasası kapalı olduğu için fiyatlarda değişiklik olmuyor. Serbest piyasada işlemler durduğu için kuyumcular, Cuma günü belirlenen son fiyatlar üzerinden alım-satım gerçekleştiriyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 412 lira seviyesinde bulunuyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 8 Mart 2025 güncel altın fiyatları.