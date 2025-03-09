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İkramiye Meclis'e geliyor! Ne zaman ödenecek? İşte emekliler için başlatılan çalışmanın detayları...

Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış için düğmeye basıldı. Yapılan son toplantıda formüller masaya yatırıldı. Çalışma sürerken, düzenlemenin pazartesi günü TBMM’ye sunulması planlanan torba yasa teklifine ekleneceğine dikkat çekildi.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mart 2025
İkramiye Meclis’e geliyor! Ne zaman ödenecek? İşte emekliler için başlatılan çalışmanın detayları...

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Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesinde artış için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ikramiyede artış çalışması başlatılırken; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya gelerek konuyu masaya yatırdı.

Toplantıda ikramiye artışına ilişkin çeşitli formüller ele alındı, bunların etki analizi değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre; bu görüşmede, emeklilerin bayram başına 3 bin lira olan ikramiyesinin bin lira artışla 4 bin liraya yükseltilmesi formülünün ağır bastı.

TORBA TEKLİFE EKLENECEK
İkramiye için hafta sonunda bir kez daha toplantı yapılabileceği belirtilirken, artış formülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunulacak. Kararın verilmesinin ardından düzenlemenin pazartesi günü TBMM'ye sunulması beklenen torba yasa teklifine eklenmesinin planlandığı belirtiliyor. Teklifin 12 Mart Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi, bir sonraki hafta da TBMM Genel Kurulu'nun gündemine alınması bekleniyor. Teklif TBMM'de kabul edilip Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında verilmesi beklenirken, ödemeden Şubat sonuna kadar emekli, dul ve yetim aylığı başvurusu yapanlar da yararlanacak. İşlemleri yetişenler açıklanan ödeme tarihinde, yetişmeyenler ise aylık bağlanınca Ramazan Bayramı ikramiyesini cebine koyacak. Belirlenecek ikramiye tutarı Kurban Bayramı için de geçerli olacak. Haziran ayı başında ikinci ikramiye hesaplara yatırılacak.

DUL VE YETİMLER DE ALACAK
İkramiyeden dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlanacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan yeni ikramiyenin yüzde 75'i, yüzde 50 olan yüzde 50'si, yüzde 25 olan da yüzde 25'i tutarında ödeme alacak.

Örneğin; ikramiye 4 bin lira olursa, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana bayram başına 3 bin, yüzde 50 olana 2 bin, yüzde 25 olana da bin lira verilecek. İki aylık alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden bayram ikramiyesi verilecek.

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