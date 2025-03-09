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Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor?

2024’te kira geliri elde edenler için beyanname ve ilk taksit dönemi başladı. Beyanname verirken seçilecek yöntem, istisna tutarları, kirada olan evle ilgili harcamalar ödenecek vergiyi belirleyecek. İşte beyanname verecek ev sahipleri için yol haritası...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mart 2025
Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor?

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Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci başladı. 2024'te konuttan yıllık 33 bin, iş yerinden 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri 2 Nisan'a kadar beyannamelerini verecek, ilk taksitini yatıracak. Peki vergi hesabı nasıl yapılacak? Hangi gelirler düşülebilecek? Sıfır vergi mümkün mü? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

KİRA BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULACAK?
Mülk sahipleri, 'gib.gov.tr' internet adresi üzerinden 'hazır beyanname sistemini' doldurabilecek, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.

KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA BEDELİ NE KADAR? KİMLER YARARLANAMAYACAK?
2024 yılı içerisinde yıllık 33 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemeyecek. Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 33 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2024 için belirlenen 870 bin lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamayacak.

Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ?
Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde iki yöntem bulunuyor. Götürü gider yönteminde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indiriliyor. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda ise kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderler indirilebiliyor. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelerinin 5 yıl süresince saklanması gerekiyor.

Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hesabı nasıl yapılacak? Hangi gelirler düşülebilecek? (Takvim Gazetesi)Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hesabı nasıl yapılacak? Hangi gelirler düşülebilecek? (Takvim Gazetesi)

GERÇEK GİDERİ SEÇENLER HANGİ GİDERLERİ İNDİREBİLİYOR?
- Ev sahibi tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri
- Kiraya verilen eve ait sigorta giderleri
- Evin satın alma bedelinin yüzde 5'i (ilk 5 yıl-2020 sonrasında alınan ev için geçerli)
- Onarım, bakım ve idame giderleri
- Mülke ait ödenen vergi ve harçlar
- Isı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlamaya dönük harcamalar (2024 takvim yılı için 6 bin 900 lirayı aşıyorsa)
- Ev için banka kredisi ödeniyorsa borçların faizi (12 aylık hesaplanacak)
- Mülk sahibi evini kiraya verip başka yerde kirada oturuyorsa, oturulan evin kira gideri.

Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

TÜM SİGORTA PRİMLERİ DÜŞÜLÜR MÜ?
Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin yüzde 100'ü dikkate alınıyor. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ödenen katkı paylarının indirim konusu yapılması mümkün değil.

Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

HANGİ EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI İNDİRİLİYOR?
Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları (18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları) için yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla indirilebiliyor. Kitap ve kırtasiye masrafları, okul servis ücretleri, forma ve ayakkabı masrafları, özel yurt masrafları indirim olarak dikkate alınabiliyor. Okul yemeği ve vakıf üniversitelerine ödenen eğitim harcamaları ise indirim olarak dikkate alınamıyor.

İNDİRİLECEK GERÇEK GİDER NASIL HESAPLANIYOR?
Burada şu formül uygulanıyor:
- Vergiye tabi hasılat = Toplam hasılat - Konut kira geliri istisnası
- İndirilebilecek gider = (Toplam gider x vergiye tabi hasılat) / Toplam hasılat

Örneğin; 2024 yılında kredi kullanarak 3.2 milyon liraya satın aldığı (160 bin lirası indirim konusu) dairesinden 300 bin lira kira geliri olmuş, 34 bin 800 lira asansör-sigorta gideri olmuş, konut kredisi için 64 bin 200 lira faiz ödemesi yapmış kişi, toplam 259 bin lirayı indirim konusu yapabilir. Kira gelirinden indirilecek gerçek gider ve vergi hesabı şöyle olacaktır:

Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hesabı nasıl yapılacak? Hangi gelirler düşülebilecek? (Takvim Gazetesi)Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hesabı nasıl yapılacak? Hangi gelirler düşülebilecek? (Takvim Gazetesi)

GİDER HESABI
- Vergiye tabi hasılat = 300.000 - 33.000 = 267.000 TL
- İndirilebilecek gider: (259.000 x 267.000) / 300.000 = 230.510 TL

VERGİ HESABI
- Kira geliri: 300.000 TL
- Vergiden istisna edilen tutar: 33.000 TL
- Kalan: 300.000 - 33.000 = 267.000 TL
- Giderler (Gerçek): 230.510 TL
- Vergi tabi gelir matrahı: 267.000 - 230.510 = 36.490 TL
- Ödenecek gelir vergisi: 5.473,50 TL
- Damga vergisi: 672,40 TL
- Toplam: 6.147,90 TL

Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ HER YIL YAPILABİLİR Mİ?
Götürü gideri yöntemini seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemiyor. Gerçek gider yönteminden yararlanan mükellefler ise istedikleri zaman götürü gider yönteminden faydalanma hakkına sahip.

SIFIR VERGİ MÜMKÜN MÜ?
Konut kira geliri 33 bin liranın altında olanlar beyanname vermez, vergi ödemez. Fazla olanlar beyanname verir ancak 2024'te indirilebilecek gideri gelirinden fazlaysa sıfır vergi mümkün. Ancak damga vergisi ödenir. Bunun için gerçek gider yöntemi seçilmeli. Bu, genellikle evini kiraya verip kiraya çıkanlarda görülüyor.

Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

BİRDEN FAZLA KİŞİNİN KONUTA ORTAK OLMASI DURUMUNDA BEYANNAME NASIL VERİLİYOR?
Şahıslardan her birinin kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekiyor.

BEYANNAME SÜRESİNDE VERİLMEZ YA DA EKSİK BEYAN EDİLİRSE NE OLUYOR?
Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

VERGİ NASIL ÖDENECEK?
gib.gov.tr internet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından, PTT'den ve tüm vergi dairelerinden ödenebiliyor.

VERGİ ORANLARI
110.000 TL'ye kadar %15
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası için %20
580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası için %27
3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, fazlası için %35
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, fazlası için %40

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