Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci başladı. 2024'te konuttan yıllık 33 bin, iş yerinden 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri 2 Nisan'a kadar beyannamelerini verecek, ilk taksitini yatıracak. Peki vergi hesabı nasıl yapılacak? Hangi gelirler düşülebilecek? Sıfır vergi mümkün mü? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)
KİRA BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULACAK?
Mülk sahipleri, 'gib.gov.tr' internet adresi üzerinden 'hazır beyanname sistemini' doldurabilecek, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.
KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA BEDELİ NE KADAR? KİMLER YARARLANAMAYACAK?
2024 yılı içerisinde yıllık 33 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemeyecek. Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 33 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2024 için belirlenen 870 bin lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamayacak.
Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)
HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ?
Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde iki yöntem bulunuyor. Götürü gider yönteminde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indiriliyor. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda ise kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderler indirilebiliyor. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelerinin 5 yıl süresince saklanması gerekiyor.
Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hesabı nasıl yapılacak? Hangi gelirler düşülebilecek? (Takvim Gazetesi)
GERÇEK GİDERİ SEÇENLER HANGİ GİDERLERİ İNDİREBİLİYOR?
- Ev sahibi tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri
- Kiraya verilen eve ait sigorta giderleri
- Evin satın alma bedelinin yüzde 5'i (ilk 5 yıl-2020 sonrasında alınan ev için geçerli)
- Onarım, bakım ve idame giderleri
- Mülke ait ödenen vergi ve harçlar
- Isı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlamaya dönük harcamalar (2024 takvim yılı için 6 bin 900 lirayı aşıyorsa)
- Ev için banka kredisi ödeniyorsa borçların faizi (12 aylık hesaplanacak)
- Mülk sahibi evini kiraya verip başka yerde kirada oturuyorsa, oturulan evin kira gideri.
Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)
TÜM SİGORTA PRİMLERİ DÜŞÜLÜR MÜ?
Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin yüzde 100'ü dikkate alınıyor. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ödenen katkı paylarının indirim konusu yapılması mümkün değil.