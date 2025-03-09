Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci başladı. 2024'te konuttan yıllık 33 bin, iş yerinden 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri 2 Nisan'a kadar beyannamelerini verecek, ilk taksitini yatıracak. Peki vergi hesabı nasıl yapılacak? Hangi gelirler düşülebilecek? Sıfır vergi mümkün mü? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor? (AA)

KİRA BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULACAK?

Mülk sahipleri, 'gib.gov.tr' internet adresi üzerinden 'hazır beyanname sistemini' doldurabilecek, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.



KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA BEDELİ NE KADAR? KİMLER YARARLANAMAYACAK?

2024 yılı içerisinde yıllık 33 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemeyecek. Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 33 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2024 için belirlenen 870 bin lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamayacak.