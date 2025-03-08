Teknoloji devi Google'ın algoritma değişikliği sonrası pek çok dijital yayın kuruluşunun trafiği büyük ölçüde erimişti. Birçok ülke Google'a dava açarken, Google'ın Ağustos 2024 ortasında yaptığı "çekirdek güncelleme" sonrası haber sitelerinin trafiklerinde yüzde 90'a varan düşüşler yaşatmıştı. Birçok ülke Google'a dava açtı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk haber sitelerine çağrıda bulundu: Bu konuyu formülize etmek lazım. Biz de Google'a sorduğumuzda bu anlamda bir işlem yapmadıklarını söylüyorlar. Ama hani çok da öyle görünmüyor. Gerekli ceza uygulandı, biz de takipçisi olacağız. Türkiye'de bu anlamda eğer medya kuruluşları bir hukuki süreç başlatırsa, biz de onlara destek veririz."

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