Türk Telekom’dan TP-Link ile yeni iş birliği: Wi-Fi 7’yi Türkiye’de sunan ilk operatör olacak!

Türk Telekom, kablosuz bağlantı teknolojisi Wi-Fi 7'yi Türkiye'de müşterilerine sunan ilk operatör olacağını duyurdu. GSMA Dünya Mobil Kongresi'nde TP-Link ile iş birliğini açıklayan şirket, fiber altyapısını en yeni Wi-Fi teknolojileriyle desteklemeye devam edecek.



Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türk Telekom Ar-Ge mühendisleri ile TP-Link mühendislerinin ortak çalışması sonucunda Wi-Fi 7 fiber modemleri portföyümüze dahil ederek, kullanıma hazır hale getirdik" dedi.

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