Dul ve yetimler bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2025 Bayram ikramiyesi ayın kaçında hesaplara yatacak?

2025 yılında SSK , Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi, milyonlarca emekli tarafından takip ediliyor.. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı ve dul/yetim ikramiyesi ayın kaçında verileceği gündeme geliyor. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte o tarihler…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

SGK emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak, bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle, emekli ikramiyelerinin bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında, gelişmeleri haberimizde paylaşacağız.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme takvimi tahmini şu şekilde:

⏺ Ramazan Bayramı İkramiyesi

24-28 Mart: İkramiye ödemeleri

30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı

⏺ Kurban Bayramı İkramiyesi

2-5 Haziran: İkramiye ödemeleri

6-9 Haziran: Kurban Bayramı