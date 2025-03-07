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Dul ve yetimler bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2025 Bayram ikramiyesi ayın kaçında hesaplara yatacak?

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, gözler şimdi bayram ikramiyelerine çevrildi. 2025 yılında dul ve yetimlerin bayram ikramiyelerinin hangi tarihte hesaplara yatacağı merak konusu oldu. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ödenecek. Peki emekli bayram ikramiyesi kaç TL? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 15:31 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 15:35
Dul ve yetimler bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2025 Bayram ikramiyesi ayın kaçında hesaplara yatacak?

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2025 yılında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi, milyonlarca emekli tarafından takip ediliyor.. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı ve dul/yetim ikramiyesi ayın kaçında verileceği gündeme geliyor. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte o tarihler…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

4A, 4B, 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi tutarı artırılarak 3 bin liraya yükseltildi.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

SGK emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak, bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle, emekli ikramiyelerinin bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında, gelişmeleri haberimizde paylaşacağız.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme takvimi tahmini şu şekilde:

Ramazan Bayramı İkramiyesi

24-28 Mart: İkramiye ödemeleri

30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı İkramiyesi

2-5 Haziran: İkramiye ödemeleri

6-9 Haziran: Kurban Bayramı

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

BAYRAM İKRAMİYESİ NASIL SORGULANIR?

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı, SGK'nın sunduğu e-Devlet platformu üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilir. Ayrıca, emekli maaşının yatırıldığı bankanın müşteri hizmetleri veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de bu bilgiye ulaşılabilir.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

DUL VE YETİMLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Dul ve yetimler, emekli bayram ikramiyesinden hak sahiplik oranlarına göre faydalanabiliyor.

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