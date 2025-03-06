Gün içinde en düşük 10.186,44 puanı, en yüksek 10.459,08 puanı gören BIST 100 endeksi , günü önceki kapanışa göre yüzde 2,65 artışla 10.459,08 puandan tamamladı.

6 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 endeksi yükseldi mi? (Takvim.com.tr arşiv)

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 315,51 puan ve yüzde 2,75 kazançla 11.786,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 9'u geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.