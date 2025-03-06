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6 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 endeksi yükseldi mi?

6 Mart'ta gün içinde en düşük 10.186,44 puanı, en yüksek 10.459,08 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,65 artışla 10.459,08 puandan tamamladı. Aynı zamanda BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 19:01 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 19:01
6 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 endeksi yükseldi mi?

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BIST 100 endeksi güne 81,05 puan ve yüzde 0,80 artışla 10.269,90 puandan başladı.

6 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 endeksi yükseldi mi? (Takvim.com.tr arşiv)6 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 endeksi yükseldi mi? (Takvim.com.tr arşiv)

Gün içinde en düşük 10.186,44 puanı, en yüksek 10.459,08 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,65 artışla 10.459,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 3,53, hizmetler endeksi yüzde 2,18 ve teknoloji endeksi yüzde 5,77 değer kazandı.

6 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 endeksi yükseldi mi? (Takvim.com.tr arşiv)6 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 endeksi yükseldi mi? (Takvim.com.tr arşiv)

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 315,51 puan ve yüzde 2,75 kazançla 11.786,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 9'u geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

6 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 endeksi yükseldi mi? (Takvim.com.tr arşiv)6 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 endeksi yükseldi mi? (Takvim.com.tr arşiv)

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 911 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2 bin 911 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 460 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,15, bileşik getirisi de yüzde 38,24 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3494 lira, satışta 36,4950 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,3427 lira, satışta 36,4884 lira olarak belirlemişti.

6 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 endeksi yükseldi mi? (Takvim.com.tr arşiv)6 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 endeksi yükseldi mi? (Takvim.com.tr arşiv)

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2890 ve dolar/yen paritesi 148,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 69,1 dolardan işlem görüyor.

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