Merkez Bankası "indirime devam" kararı aldı!

Aralık ve Ocak aylarında 250'şer baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 50'den 45'e indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün de 'indirime devam' dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), bu yılın ikinci toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten 42.5'e düşürdü.



Böylece art arda 3 toplantıda toplam 7.5 puanlık indirim yapılmış oldu. PPK sonrası yapılan açıklamada, Ocak ayındaki artış sonrasında Şubat ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine dikkat çekilerek, "Temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu Ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde sürdüğünü ima etmektedir" denildi.



TOPLANTI BAZLI YAKLAŞIM

Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğine vurgu yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir."

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