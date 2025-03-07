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Mercedes-Benz'den genç kadınlara kariyer fırsatı!

Mercedes-Benz, She's Mentoring Programı'yla genç kadınları sosyo-ekonomik olarak güçlendirmek ve kariyer yolculuklarında yanlarında oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mart 2025
Mercedes-Benz’den genç kadınlara kariyer fırsatı!

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Mercedes-Benz'in, genç kadınları sosyo-ekonomik olarak güçlendirmek ve kariyer yolculuklarında yanlarında olmak için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği yenilikçi mentorluk platformu She's Mentoring Programı, 2025'te de devam ediyor.

Program, bu yıl da 3 kategori altında, "Sürdürülebilirlik", "Yaratıcı endüstriler" ve "Teknoloji" alanlarında sektörün önde gelen isimleriyle mentorluk desteği sunacak. Başvuru sonrası elemeleri geçen mentiler, kendi kategorilerinden bir mentor ile çalışma fırsatı elde edecek. Mentorlar, 7 ay sürecek program boyunca deneyimlerini mentilere aktaracak.

Program sonunda her üç kategorinin projeleriyle ön plana çıkan katılımcılarına toplamda 1.5 milyon TL ödül verilecek. Programın yeni dönem başvuruları Mercedes-Benz'in sitesi üzerinden 8 Mart'a kadar alınacak. Mercedes- Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam; "İlk yılında bu programın nasıl bir dönüşüm yarattığını gördük ve şimdi, ikinci yılında daha fazla genç kadının yolculuğuna eşlik etmekten büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

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