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E-ihracat hedefi 2025 yılında 8 milyar dolar!

2025 yılında e-ihracat hacminin 8 milyar dolara ulaştırması hedefleniyor. E-ihracatın 2022'de genel ihracat içinde payı 2.2 milyar dolarla yüzde 0.9 iken, 2023'te 5 milyar dolarla yüzde 2.12'ye ve 2024'te 6.4 milyar dolarla yüzde 2.6'ya yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mart 2025
E-ihracat hedefi 2025 yılında 8 milyar dolar!

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Tıcaret Bakanlığı, e-ihracatın ekonomiye katkısını artırmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla 2025'te e-ihracat hacmini 8 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor. E-ihracatın 2022'de genel ihracat içinde payı 2.2 milyar dolarla yüzde 0.9 iken, 2023'te 5 milyar dolarla yüzde 2.12'ye ve 2024'te 6.4 milyar dolarla yüzde 2.6'ya yükseldi.

DESTEK SÜRECEK
2028 yılında bu payı yüzde 10'a yükseltmeyi hedefleyen Ticaret Bakanlığı, firmaların küresel pazaryerinde işbirlikleriyle çevrim içi mağaza hesap açılışlarını kolaylaştırarak, e-ihracat operasyonlarına destek olmaya 2025'te de devam edileceği vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"E-ihracat yapan firmalarımızın en doğru iş ortaklıklarını kurmalarına destek olmak amacıyla 2024'teki Çin ve Hindistan e-ihracat heyetlerimize ek, 2025'te de Brezilya, Endonezya, Japonya ve daha pek çok ülkeye heyet göndereceğiz. İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi'ni (IGEXX) 2025'te de düzenleyerek ülkemizin küresel e-ticaret ekosisteminde güçlenmesine katkıda bulunacağız. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin e-ihracata ilgisindeki artışla, Türkiye'nin e-ihracatta küresel bir oyuncu haline gelmesi için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. e-ihracatın genel ihracatımız içindeki payının 2028'de yüzde 10'a çıkarılması hedefine birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz."

Bugüne kadar 207 şirket, 2 pazaryeri, 6 perakende e-ticaret sitesi, 9 e-ihracat knsorsiyumuna toplam 320 milyon lira destek sağlandı.

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