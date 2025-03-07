Yıldız Holding’den büyük fırsat: JOB Genç Yetenek Programı 2025 programı başvuruları açıldı!

Yıldız Holding'in genç yeteneklere özel staj ve işe alım programı "JOB Genç Yetenek Programı 2025" programı başvuruları açıldı. Üniversite 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra yeni mezunlar ile yüksek lisans öğrencilerine yönelik programa 30 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.



JOB Genç Yetenek'e her yıl yaklaşık 30 bin başvuru yapılıyor. 14 yıldır devam eden ve bugüne kadar bin 300 proje bazlı öğrencinin faydalandığı programı tamamlayan yeteneklerden bazıları Yıldız Holding ve şirketlerinde çalışma fırsatına sahip oluyor.



Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, "Programımız aracılığıyla eğitimlerine devam eden ve yeni mezun gençlere, Holding ve şirketlerimizdeki staj deneyiminin yanı sıra eğitim programları ve gelişim imkanından şirket liderlerimizden alacakları mentörlüğe kadar kapsamlı bir kariyer fırsatı sunuyoruz" dedi.

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