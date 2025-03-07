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Bakan Şimşek "Genç Girişimcilere Yönelik Yeni Destek Paketi"ne ilişkin açıklama yaptı!

Gençlerin işletme kurmaları, büyütmeleri, danışmanlık ve eğitim imkanlarına ulaşmaları için düğmeye basıldı. Genç girişimciler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yapılan iş birliğiyle, KGF aracılığıyla sağlanacak 5 milyar lira teminat karşılığı 6.25 milyar lira kredi imkanıyla desteklenecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mart 2025
Bakan Şimşek Genç Girişimcilere Yönelik Yeni Destek Paketine ilişkin açıklama yaptı!

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile iş birliği yapılarak hazırlanan Genç Girişimcilere Yönelik Yeni Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomi programı çerçevesinde girişimcilerin desteklenmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Şimşek, genç girişimcilerin uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemini etkin kullandıklarını aktardı.

35 YAŞ ALTI İÇİN
Şimşek, bu çerçevede, EBRD tarafından bankalara sağlanacak kredi kaynağı kapsamında Bakanlıkça teminat desteği sağlanacağını bildirerek, "EBRD ile yapılan iş birliğiyle, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla sağlanacak 5 milyar lira teminat karşılığı 6.25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerimiz desteklenecek. Bu destek aracılığıyla gençlerin, başarılı işletmeler kurmaları, bu işletmeleri büyütmeleri için gerekli kaynak ile danışmanlık ve eğitim imkanlarına ulaşmaları amaçlanıyor" ifadelerini kullandı. Destek paketiyle yararlanıcı başına teminat üst limitinin 85 milyon lira, teminat oranının da yüzde 80 olarak uygulanacağını aktaran Şimşek, "Destek paketinden, belirli koşulları sağlayan 35 yaşından küçük sahibi ve/veya yöneticisi olan şirketler yararlanabilecektir" diye konuştu.

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