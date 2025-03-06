Turkuvaz Medya Merkezi'nde "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"

Turkuvaz Medya Grubu'nun geleneksel hale gelen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi, yarın Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenleniyor. İş, siyaset, akademi, spor, teknoloji ve sanat dünyasından güçlü kadınların katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katkılarını gözler önüne serecek.

Turkuvaz Medya Grubu'nun geleneksel hale gelen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi, yarın Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenleniyor. (Takvim Gazetesi)

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün açılış konuşmaları ile başlayacak zirvenin siyaset, yerel yönetimler ve akademik sahada öne çıkan isimleri arasında Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu ve Akademik Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak yer alıyor. Bu yılın en dikkat çekici konularından biri teknoloji ve yapay zeka alanında kadınların rolü olacak. Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, sektörde kadınların gücünü vurgularken, Robopsikolog Ecem Tuğlan Bate cinsiyet eşitliği ve teknoloji ilişkisini ele alacak. NeuroVision AI Tech ve From Your Eyes Kurucusu Zülal Tannur ise yapay zeka çağında kadınların rolüne dair görüşlerini paylaşacak.