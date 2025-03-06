Mobil kongrede akıllı fabrika çözümleri tanıtıldı!

Türk Telekom, Nokia ile birlikte GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde özel 5G destekli akıllı fabrika uygulamalarını tanıttı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "İş sağlığı, çalışan güvenliği ve verimlilik konularına odaklandığımız uygulamalarda Nokia ile başarılı Sanayi 4.0 denemeleri gerçekleştirdik.



5G'ye geçtiğimizde, bu kazanımlarımızla ülkemize değer katan çok fazla çalışmaya imza atacağız" diye konuştu. Nokia Bulut Ağ ve Servisleri'nin Kurumsal Kampüs Uç Çözümleri Başkan Yardımcısı Stephan Litjens de "MX Context'in gelişmiş yapay zeka destekli sensör füzyonu ve konumlandırma yeteneklerinin özel 5G'nin yüksek performanslı bağlantısıyla birleşmesi sayesinde, endüstrilerin çalışan güvenliğini artırmasına, operasyonel verimliliği iyileştirmesine ve otomasyonu daha ileri seviyeye taşımasına yardımcı olabiliriz" dedi.

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