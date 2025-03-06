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Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek?

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda Mart kampanyaları açıklanmaya başlarken, gözler SGK’ya çevrildi. Promosyonu daha da yükseltecek protokolün bu ay içinde imzalanması bekleniyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mart 2025
Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek?

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Yaklaşık 16.4 milyon emekli, dul ve yetimin yararlandığı banka promosyonunda Mart kampanyaları açıklanmaya başlarken, gözler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanması beklenen protokole çevrildi. Bu ay bitmeden imzalanması beklenen protokolle birlikte hem yeni aylık bağlanan hem de taahhüdü süren emeklilerin, dul ve yetimlerin promosyon kazancı büyüyecek.

Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek? (AA)Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek? (AA)

TABAN TUTARLAR ARTIYOR
Halen maaş dilimlerine göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin olan taban tutarlar yeni protokolle yükselecek. Yeni protokolle belirlenen tutarlar bankaların emeklilere, dul ve yetimlere ödeyeceği en düşük tutarlar olacak. Bankalar emeklilere bu tutarların altında promosyon veremeyecek. İsteyen bankalar, düzenleyeceği kampanyalarla daha yüksek promosyon imkanı sunacak.

Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek? (AA)Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek? (AA)

KAMPANYALARA YANSIYACAK
Yeni taban promosyon tutarından yararlanmak için sadece 3 yıllık taahhüt vermek yeterli olacak. Ancak bankaların bazıları şartsız bazıları da otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla daha yüksek ödeme vadedecek. Hem en düşük hem en yüksek promosyon tutarları artarken, emeklilerin kazancı büyüyecek.

Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek? (AA)Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek? (AA)

SÜRE SINIRI YOK
Yeni promosyondan taahhütleri sürenler de yararlanabilecek. Bunun için önceki taahhüdün kalan süresinin parası ya iade edilecek ya da yeni promosyondan düşülecek. İsteyen emekli de başka bankaya geçebilecek. Bunun için süre sınırı olmayacak. Emekli yeni protokol imzalanır imzalanmaz da, kampanyalarda ne olacağını gördükten sonra da harekete geçebilecek.

Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek? (AA)Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek? (AA)

HANGİ BANKA, NE VERİYOR?
10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödenen promosyon tutarları sırasıyla şöyle...

ALBARAKA TÜRK: 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.

DENİZBANK: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü bitenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000, KMH edinilirse 1.000, kredi kartı alınırsa 2.000, fatura talimatı verilirse 1.000-4.000 lira.

GARANTİ BBVA: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.

HALKBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

ING: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira, Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 2.500 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 2.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcayana 2.500 lira.

Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek? (AA)Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek? (AA)

İŞ BANKASI: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

ŞEKERBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

QNB: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Kredi kartı sahiplerine de market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.

TEB: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.

TÜRKİYE FİNANS: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.

VAKIFBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca kredi kartı alıp harcama yapan yeni emeklilere ayda 1.500, 10 ayda 15.000 liraya varan nakit ödeme.

ZİRAAT: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

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