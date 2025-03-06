Merkez faiz kararı için toplanıyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, (PPK) yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak. PPK, Aralık ve Ocak aylarında 250'şer baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 50'den 45'e indirmişti.



Ekonomistler, beklentilerin altına gelen enflasyon verisi sonrası TCMB'nin elinin rahatladığını belirtiyor. AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla yaptığı beklenti anketine katılanların tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42.5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

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