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Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı: 25 baz puan düştü

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. ECB'nin bu kararı, Avro Bölgesi genelinde büyümenin durgun olması ve şubatta yüzde 2,4 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.

AA AA
Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 16:27 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 17:14
Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz kararı: 25 baz puan düştü

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda durgun büyüme ve düşen enflasyon oranı karşısında altıncı faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ECB, yılın ilk yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıkladı.

Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 2,75'ten 2,50'ye indirdi.

Avrupa Merkez Bankası (AA)Avrupa Merkez Bankası (AA)

ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,65 ve yüzde 2,90'a çekti.

EYLÜL 2019'DAN BU YANA ALTINCI İNDİRİM

Böylece, para politikasına yönelik yılın ikinci toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana altıncı indirim yapılmış oldu.

Avrupa Merkez Bankası (AA)Avrupa Merkez Bankası (AA)

ECB'nin bu kararı, Avro Bölgesi genelinde büyümenin durgun olması ve şubatta yüzde 2,4 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.

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