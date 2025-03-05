Emekliye ikramiye zamanı! Şartlar neler? Kim, ne kadar alacak? İşte merakla beklenen ödemenin detayları...

16 milyonu aşkın emekli, dul ve yetim bu yılın ilk bayram ikramiyesi için gün sayıyor. 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi gereken ikramiye, büyük bir ihtimalle bu ayın son haftası verilecek.
16 milyonu aşkın emekli, dul ve yetim bu yılın ilk bayram ikramiyesi için gün sayıyor. 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi gereken ikramiye, büyük bir ihtimalle bu ayın son haftası verilecek.
Ödeme takvimi önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Emekliler ödeme tarihinin yanı sıra halen bayram başına 3 bin lira olan ikramiye tutarında bir değişiklik olup olmayacağını da merakla bekliyor.
TORBAYA EKLENECEK
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesinin artırılmasıyla ilgili çalışma yapacaklarını söylemişti. İkramiye konusunu ilgili bakanların bir araya gelerek masaya yatıracağı, artış için kararın da en geç önümüzdeki hafta alınacağı belirtiliyor. İkramiye artışı için yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle yeni ikramiye tutarı hızla TBMM'ye taşınacak.
Bu hafta TBMM'ye sunulması planlanan torba yasa teklifine ikramiye artışının eklenebileceği belirtiliyor. Teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştıktan sonra Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak.
Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Emekliler zamlı ikramiyelerini bu ay bitmeden alırken, dul ve yetimler de yeni tutardan hisseleri oranında yararlanacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan ikramiyenin yüzde 75'i, aylık oranı yüzde 50 olan yüzde 50'si, aylık oranı yüzde 25 olan da yüzde 25'i tutarında ödeme alacak. İki aylık alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye verilecek.
AYLIK BAŞVURUSU YAPAN DA ALACAK
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında verilmesi beklenirken, ödemeden Şubat sonuna kadar emekli, dul ve yetim aylığı başvurusu yapanlar da yararlanacak.
İşlemleri yetişenler açıklanan ödeme tarihinde, yetişmeyenler ise aylık bağlanınca Ramazan Bayramı ikramiyesini cebine koyacak. Belirlenecek ikramiye tutarı Kurban Bayramı için de geçerli olacak. Haziran ayı başında ikinci ikramiye hesaplara yatırılacak.
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