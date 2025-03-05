Emekliye ikramiye zamanı! Şartlar neler? Kim, ne kadar alacak? İşte merakla beklenen ödemenin detayları (AA)

Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Emekliler zamlı ikramiyelerini bu ay bitmeden alırken, dul ve yetimler de yeni tutardan hisseleri oranında yararlanacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan ikramiyenin yüzde 75'i, aylık oranı yüzde 50 olan yüzde 50'si, aylık oranı yüzde 25 olan da yüzde 25'i tutarında ödeme alacak. İki aylık alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye verilecek.

Emekliye ikramiye zamanı! Şartlar neler? Kim, ne kadar alacak? İşte merakla beklenen ödemenin detayları (AA)



AYLIK BAŞVURUSU YAPAN DA ALACAK

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında verilmesi beklenirken, ödemeden Şubat sonuna kadar emekli, dul ve yetim aylığı başvurusu yapanlar da yararlanacak.

İşlemleri yetişenler açıklanan ödeme tarihinde, yetişmeyenler ise aylık bağlanınca Ramazan Bayramı ikramiyesini cebine koyacak. Belirlenecek ikramiye tutarı Kurban Bayramı için de geçerli olacak. Haziran ayı başında ikinci ikramiye hesaplara yatırılacak.

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